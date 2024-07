OM ‍: La prolongation ou le loft, Luis Henrique menacé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De retour à l’OM l’hiver dernier après un prêt en dents de scie à Botafogo, Luis Henrique entre dans les plans de Roberto De Zerbi. Mais l’attaquant brésilien va vite devoir prolonger s’il veut rester à Marseille.

L’hiver dernier, l’Olympique de Marseille a enregistré le retour de Luis Henrique après un prêt à Botafogo. Dans son pays natal, l’attaquant brésilien de 22 ans a retrouvé du temps de jeu, et c’est un joueur différent qui a fait son retour en Provence. Plus mature dans son jeu, Luis Henrique a rendu de fiers services à Jean-Louis Gasset sur la fin de saison, en enchainant les bonnes entrées en jeu et même les titularisations, notamment dans le beau parcours de l’OM en Europa League. Arrivé cet été, Roberto De Zerbi a fait du tri dans l’effectif olympien, en concertation avec Pablo Longoria, en écartant plusieurs joueurs tels que Samuel Gigot, Chancel Mbemba ou encore Jordan Veretout.

En revanche, Luis Henrique n’a pas fait les frais du loft mis en place par l’OM. Au contraire, le Brésilien a débuté les trois matchs amicaux du club phocéen et a même marqué lors du dernier face à Pau samedi soir à la Commanderie. Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur la situation du n°44 de l’Olympique de Marseille et indique qu’il fait partie des plans de Roberto De Zerbi pour la saison à venir. Le coach italien souhaite compter sur lui au minimum dans la rotation… mais à certaines conditions. Alors que son contrat expire en juin 2025, Luis Henrique doit accepter l’offre de prolongation de trois ans de l’OM s’il veut s’inscrire dans le projet de l’ancien entraîneur de Brighton.

Luis Henrique doit prolonger à l'OM... ou partir

« Luis Henrique serait immédiatement placé sur le marché des transferts » s’il venait à refuser l’offre de prolongation marseillaise selon le quotidien provençal. Luis Henrique va donc devoir trancher assez vite d’autant que dans son entourage, on n’exclut pas un départ. « Il n’a pas encore pris sa décision. Un départ cet été dans un autre club européen est toujours possible » a glissé un proche du Brésilien. A n’en pas douter, l’Olympique de Marseille n’aura aucune pitié à basculer Luis Henrique dans son loft si ce dernier fait patienter le club trop longtemps. Un moyen de pression devenu une habitude pour Pablo Longoria, qui ne veut plus entendre parler des joueurs à un an de la fin de leur contrat et qui ne veulent pas s’inscrire dans la durée dans le projet olympien.