OM : La priorité n°1 de l'OM au mercato dévoilée par Balbir

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Le mercato approche à grands pas et du côté de l’Olympique de Marseille, la priorité n°1 risque d’être le recrutement d’un attaquant. Comme l’été dernier, finalement. En effet, Valère Germain et Kostas Mitroglou n’ont pas convaincu grand monde et la finale de l’Europa League a montré que ce poste était l’un des points faibles de l’équipe de Rudi Garcia. Un constat partagé par Denis Balbir, qui a commenté les matchs de l’OM en Coupe d’Europe. Sur son blog, le journaliste de W9 a expliqué que ce manque de qualité en pointe était « rédhibitoire » à ce niveau. Dur constat…

« Valère Germain s’affiche comme le symbole des carences marseillaises de la saison au poste d’avant-centre en manquant une occasion en or de 1-0 après 4 minutes. Même si l’OM a marqué cette saison énormément de buts, cela doit beaucoup à la réussite insolente de Florian Thauvin (22 buts) qui n’est pas une pointe. Il manque un attaquant à cette équipe. Peut-être que cela aurait pu être Kostas Mitroglou s’il n’avait pas été aussi souvent blessé et qu’il n’était pas arrivé diminué pour la finale. Valère Germain est un bon attaquant pour la Ligue 1 mais pour viser plus haut, c’est compliqué. C’est sans doute ce qui a fait la différence dans la course à la Ligue des Champions » a expliqué Denis Balbir sur But Football Club. L’OM, qui vise notamment Karl Toko-Ekambi et Mario Balotelli au mercato, sait ce qu’il lui reste à faire.