OM : La piste n°1 de Marseille pour l'après-Thauvin !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

« Florian est très content de rester. Je l'ai tout le temps dans mon bureau, on parle souvent, c'est une très bonne personne. Il m'a clairement dit ses objectifs ». Interviewé par L’Equipe dimanche, André Villas-Boas a indiqué qu’il était plus que possible que Florian Thauvin reste à l’Olympique de Marseille, en dépit du besoin impératif du club phocéen de vendre, et de la valeur marchande du Français. Néanmoins, mieux vaut avoir un coup d’avance sur le marché des transferts. Raison pour laquelle selon Soccer Link, l’OM a déjà identifié le possible successeur de « Flotov ».

Et il s’agirait d’un certain Adam Ounas, brillant à la CAN avec l'Algérie malgré un rôle de joker de luxe. « Naples a formulé une nouvelle offre pour Nicolas Pépé. Cette fois-ci, les napolitains n'ont pas inclus Adam Ounas dans la transaction. L'international algérien est également pisté par l'OM, en cas de départ de Florian Thauvin » indique le média, toujours bien renseigné. Reste que pour l’heure, Marseille n’a pas reçu d’offre concrète pour Thauvin, lequel a la cote en Espagne du côté de Séville et de Valence. Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud espère au moins 40 ME de la vente de son champion du monde.