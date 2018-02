OM : La perle rare en défense trouvée du côté de Caen ?

Dans : OM, Mercato, SMC.

L’été prochain, l’OM se prépare à perdre un défenseur central en la personne de Rolando. Rudi Garcia aimerait prolonger son Portugais, qui donne satisfaction après des débuts délicats, mais ce dernier entend bien regarder ce qui lui est proposé ailleurs, alors qu’il sera en fin de contrat. Autant dire que les chances de le voir rester en Provence sont minces et vont forcer les dirigeants à travailler sur un nouveau recrutement dans ce secteur de jeu. L’été dernier, Adil Rami et Aymen Abdennour sont venus renforcer l'axe, et pour le prochain mercato, l’OM regarde désormais vers Caen.

Selon Le 10 Sport, les prestations convaincantes d’Alexander Djiku plaisent beaucoup aux recruteurs marseillais, qui savent que le natif de Montpellier passé par Bastia possède encore une cote sur le marché assez basse à l’heure actuelle. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Malherbe, Djiku a de quoi voit venir, même si l’intérêt d’un club européen ne devrait pas le laisser indifférent. Le média sportif assure ainsi que l’OM et Caen ont déjà discuté au sujet d’un éventuel transfert, sans qu’un terrain d’entente ne soit non plus déjà trouvé.