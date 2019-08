OM : La pépite n°1 de Barcelone recale Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Enfin ! Deux ans et demi après son arrivée à Marseille, Andoni Zubizarreta active ses réseaux espagnols pour aider le club phocéen au mercato. Et pour preuve, l’OM est tout proche d’obtenir le prêt du très prometteur latéral gauche Juan Miranda, lequel fait l’ascenseur entre l’équipe A et la réserve du FC Barcelone. Et à en croire les informations de Mundo Deportivo, le directeur sportif marseillais a tenté lors des derniers jours de récupérer un autre grand espoir de la Masia.

Il s’agit de l’attaquant espagnol Abel Ruiz. Âgé de 19 ans, il est tout simplement considéré comme le plus grand espoir du FC Barcelone à ce poste. C’est donc fort logiquement que l’Olympique de Marseille a tenté de récupérer le joueur sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Si Barcelone ne semblait pas opposé à cette idée, Abel Ruiz aurait personnellement recalé le projet phocéen, privilégiant des pistes en Espagne. Le FC Valence et le Bétis Séville sont notamment sur les traces de l’attaquant. Assurément, c’est un joli coup qui passe sous le nez de l’Olympique de Marseille en ce mercato estival.