Jackpot pour l’OM, une offre saoudienne fait pleurer le PSG

Par Corentin Facy

Au moment où l’OM négocie avec la Lazio pour le départ de Guendouzi, le club phocéen pourrait recevoir une belle offre en provenance de l’Arabie Saoudite pour un autre de ses milieux : Azzedine Ounahi.

Titulaire lors de la première journée de Ligue 1 face à Reims et pour les deux matchs de Ligue des Champions contre le Panathinaïkos, Azzedine Ounahi est un joueur sur lequel Marcelino semble compter en ce début de saison à l’Olympique de Marseille. Aligné à un poste qui n’est pas tout-à-fait le sien sur le côté gauche de l’attaque, l’international marocain a soufflé le froid et le chaud avec des prestations compliquées en Ligue des Champions mais en inscrivant un but aussi magnifique que décisif contre Reims au Vélodrome.

Ce n’est pas un secret, l’OM cherche activement à recruter un joueur pour lui prendre la place au poste de milieu offensif gauche. Dans l’idée, la future recrue sera en balance avec Amine Harit pour ce poste, ce qui pousserait d’office Azzedine Ounahi sur le banc ou dans la concurrence du milieu de terrain axial… sauf si le Marocain part avant la fin du mercato. Ce serait une énorme surprise mais ce scénario n’est pas à exclure totalement puisque L’Equipe dévoile que l’Arabie Saoudite est très attentive à la situation de l’ancien joueur du SCO Angers.

Ounahi plutôt que Verratti à Al-Ahli ?

Le quotidien national nous apprend que Al-Ahli pourrait notamment préférer Azzedine Ounahi à Marco Verratti pour renforcer son milieu de terrain alors que des discussions étaient très avancées entre le PSG et le club saoudien pour le transfert de l’international italien. Le club saoudien est prêt à mettre entre 15 et 20 millions d’euros sur la table pour recruter Azzedine Ounahi, mais doit faire face à la concurrence d’Al-Hilal. A cette heure, aucune discussion n’a pour l’instant vu le jour entre Marseille et un club saoudien puisque les équipes intéressées veulent déjà prendre la température auprès du joueur et de son entourage. Reste maintenant à voir si Ounahi sera intéressé par l’idée de poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite ou s’il est plutôt dans l’état d’esprit de s’imposer comme un titulaire à Marseille en dépit d’une très forte concurrence.