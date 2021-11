OM : La Lazio prête à balancer l'Europe ?

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La Lazio Rome s'agace des points perdus après les matchs de Coupe d'Europe, et son entraineur laisse entendre une décision radicale face à l'OM.

Toujours aucune victoire pour l’OM en Europa League au bout de trois matchs, et pourtant, la crainte est clairement du côté de la Lazio Rome avant le match de ce jeudi entre les deux formations. Le club provençal s’est montré solide à l’aller, et surtout, l’équipe italienne est persuadée qu’il lui sera difficile de sortir un gros match au Vélodrome sans en payer le prix dimanche en championnat. Résultat, Maurizio Sarri avoue devant la presse sa difficulté à subir à chaque fois le contrecoup d’un match européen en Série A. Coup de bluff ou réel turn-over, la réponse vaudra son pesant d’or pour l’OM.

Maurizio Sarri est privé de Zaccagni (genou) et doit composer avec l'incertitude Immobile #OMLazio #TeamOM #UEL https://t.co/MQHagqH593 — La Provence OM (@OMLaProvence) November 4, 2021

« Je m'attends à un match difficile, Marseille est une belle équipe. Ils défendent avec un système et attaquent avec un autre. On a vu leur grande qualité technique à l'aller (0-0), sauf quand on a accéléré sur les vingt dernières minutes. On ne s'attend pas à un match facile. Ce n'est jamais facile de gagner au Vélodrome. C'est de la folie de penser qu'on peut gagner facilement dans ce stade. La Ligue 1 et la Serie A sont assez similaires, le Championnat de France est peut-être meilleur. On sait que ce sera compliqué et qu'il faudra faire un grand match. Un bon résultat nous permettrait peut être de nous qualifier, mais jusqu’à présent, nous avons surtout montré que nous ne pouvons pas répondre présent sur les deux tableaux. Et après trois matchs d’Europa League, nous n’avons pris qu’un point en Série A. Nous sommes dans la course, mais on verra », a prévenu l’entraineur italien, qui pourrait se priver de quelques titulaires pour cette rencontre à Marseille, avec pour but de disposer de joueurs plus frais pour le match de dimanche face à la Salernitana de Franck Ribery. Un calcul qui arrangerait bien l’OM, qui a besoin d’une victoire avant d’aller à Istanbul y défier le Galatasaray le 25 novembre prochain.