OM : La Juve zappe l'OL et offre Bernardeschi à Marseille

Dans : OM.

L’été dernier, Federico Bernardeschi était tout proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un échange avec Houssem Aouar.

Un accord avait été trouvé entre l’OL et la Juventus Turin, qui était prêt à rajouter 40 ME en plus de l’international italien pour recruter Houssem Aouar. Tout était ficelé mais le deal est finalement tombé à l’eau en raison du choix de Federico Bernardeschi, lequel a purement et simplement refusé de quitter la Juventus Turin pour rejoindre Lyon. Si le natif de Carrare est bien à Turin, la Juve a visiblement très envie de s’en débarrasser. Et pour preuve, Tuttosport indique que la Vieille Dame aimerait utiliser Federico Bernardeschi dans le cadre d’un potentiel deal avec l’OM pour Arkadiusz Milik. On le sait, le Polonais est l’une des cibles de la Juventus Turin pour renforcer son attaque, bien qu’il ne soit pas encore la priorité d’Andrea Agnelli.

La Juventus Turin piste également Moise Kean ou encore Mauro Icardi pour épauler Cristiano Ronaldo en attaque la saison prochaine. Mais si les deux Parisiens s’avéraient trop chers pour les finances de la Juventus Turin, alors le club italien pourrait activer la piste Arkadiusz Milik, lequel est parvenu à se relancer à l’OM après une longue traversée du désert du côté de Naples en Italie. Dans une interview accordée au journal L’Equipe, Milik n’a d’ailleurs fermé aucune porte pour son avenir à Marseille, indiquant qu’il pourrait partir dans deux ans « ou dans deux mois ». Reste maintenant à voir si le profil de Federico Bernardeschi est susceptible de plaire à Pablo Longoria. Son profil d’ailier droit pourrait convenir à l’OM, qui a de grandes chances de perdre Florian Thauvin à l’issue de la saison. Il sera également intéressant de connaître la position de l’international italien de la Juventus Turin, qui a refusé de rejoindre la Ligue 1 il y a un an.