OL : 3,8 ME par an, Lyon négocie avec Bernardeschi !

Cet été, les contacts ont été nombreux entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus Turin durant le mercato. Le nom de Federico Bernardeschi revient avec insistance.

Et pour cause, la Vieille Dame souhaitait s’attacher les services d’Houssem Aouar, très courtisé durant la période estivale. Également ciblé par Arsenal, le PSG et le Real Madrid, le meneur de jeu de l’OL est finalement resté au sein de son club formateur, Jean-Michel Aulas n’ayant pas reçu de proposition à la hauteur de ses exigences. En parallèle des discussions au sujet d’Houssem Aouar, l’Olympique Lyonnais avait entamé des négociations avec la Juventus Turin au sujet de Federico Bernardeschi. Et pour cause, un transfert d’Aouar était en partie conditionné au prêt de l’international italien de 27 ans dans la capitale des Gaules.

Bien que l’opération du mercato estival ait capoté, l’OL est toujours intéressé par l’attaquant de la Juventus Turin, comme indiqué par le compte twitter italien @MomblanOfficial. A en croire cette source, des négociations sont même en cours entre le joueur et l’Olympique Lyonnais. Les Gones, au même titre que l’AC Milan, proposerait à Federico Bernardeschi un salaire annuel estimé à 3,8 ME. Il est par ailleurs précisé que pour l’instant, la Juventus Turin n’a négocié un potentiel transfert de son joueur avec aucun club et que les discussions en sont donc à la première étape. Reste maintenant à voir si l’Olympique Lyonnais parviendra à trouver un accord définitif avec le joueur, avant de potentiellement entamer des négociations avec la Juventus Turin. Très apprécié en Italie pour sa vitesse et son état d’esprit, Federico Bernardeschi est toutefois un joueur peu efficace, ce qui pose un problème au vu de son poste. Cela n’empêche pas l’Olympique Lyonnais de foncer sur lui dans l’optique du prochain mercato…