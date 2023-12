Pape Gueye de retour à l'OM, ça ne va pas durer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De retour à la compétition la semaine dernière après une longue suspension de quatre mois, Pape Gueye négocie une prolongation de contrat à l’OM. Dans le même temps, le Sénégalais affole le mercato en Angleterre.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin 2024, Pape Gueye a connu une première partie de saison très particulière. Auteur d’une superbe préparation estivale sous les ordres de Marcelino, le champion d’Afrique 2021 a ensuite purgé une suspension de quatre mois infligée par la FIFA en raison de son conflit avec Watford, avec qui il avait signé un pré-contrat avant finalement de filer à l’OM. De retour pour l’Olympico face à l’OL la semaine dernière, Pape Gueye offre de nouvelles perspectives à Gennaro Gattuso dans sa rotation des milieux de terrain.

Pablo Longoria ainsi que le staff technique du club phocéen apprécient la mentalité de l’ancien capitaine du Havre et aimeraient le prolonger au-delà de son contrat actuel, qui court jusqu’en juin 2024. Des négociations ont débuté et toutes les parties espèrent trouver un accord au plus vite. Il faudra faire vite pour Marseille car dans le même temps, la Premier League, qui raffole de ce genre de milieu de terrain technique et athlétique, est sur les rangs pour rafler la mise et s’offrir Pape Gueye. D’après les informations du site Football Insider, plusieurs clubs anglais sont très intéressés par le profil de l’international sénégalais.

Pablo Longoria aimerait prolonger Pape Gueye à l'OM

Brentford, Burnley, Nottingham Forest et Fulham ont notamment manifesté leur intérêt et souhaitent recruter Pape Gueye dès le mois de janvier dans le cadre d’un transfert à négocier avec l’Olympique de Marseille. Nul doute que Pablo Longoria sera attentif aux offres car pour le président phocéen, il sera préférable de vendre Gueye plutôt que de le voir partir libre, dans le cas où aucun accord n’est trouvé pour une prolongation. Mais l’objectif n°1 de l’état-major de l’Olympique de Marseille reste de trouver un deal satisfaisant pour prolonger le Sénégalais, qui a rejoint la Canebière en juillet 2020 en alternant les bonnes périodes et les périodes moins fastes en fonction des entraîneurs et des systèmes tactiques utilisés.