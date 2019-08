OM : La hype Lihadji, AVB calme tout le monde

Dans : OM, Mercato.

Au sein des jeunes du club, c’est le dossier de l’été. Après des apparitions prometteuses en préparation, le jeune Isaac Lihadji devrait se voir offrir du temps de jeu cette saison. Mais sa situation pose problème puisque l’attaquant de 17 ans sera libre dans un an, à la fin de son contrat aspirant. Et les négociations avec l’OM pour son premier contrat professionnel se compliquent, sachant que ses représentants n’hésitent pas à afficher une grosse gourmandise pour un élément qui n’a pas encore une seule minute chez les pros. Il faut dire que dans un an, le joueur pourrait choisir de rejoindre le club de son choix, et il ne manque pas de courtisans. Du côté de la formation provençale, la version d’André Villas-Boas a le mérite de remettre tout le monde en place, le jeune attaquant a encore du travail avant de se voir arrivé.

« Lihadji, on va voir. Il faut trouver le moment juste pour le lancer. Il a la qualité pour devenir un grand joueur, mais chaque chose en son temps. Quand il deviendra meilleur que Thauvin la place sera à lui. Avec Isaac, ça va dépendre du match aussi », a livré l’entraineur portugais, qui n’a rien contre le fait de donner du temps de jeu à Lihadji, mais aimerait certainement que le buzz autour de son nom se calme un peu également.