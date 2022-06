OM : La grosse annonce, Milik reste à Marseille !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré les rumeurs à son sujet, Arkadiusz Milik a bien l’intention de rester à l’OM durant ce mercato estival.

Les rumeurs ne font pas long feu à Marseille en ce début de mercato estival. Annoncé dans le viseur des Tigres de Monterrey au Mexique, Dimitri Payet a pris la parole sur Instagram afin de répéter qu’il terminera sa carrière à l’Olympique de Marseille. Le lendemain, c’est Arkadiusz Milik qui est sorti du bois afin de clarifier sa situation. Le Polonais, qui n’a pas toujours eu le statut auquel il aspire avec Jorge Sampaoli cette saison, est parfois annoncé sur le départ, la Juventus Turin suivant toujours sa situation de près. Mais au micro de la presse polonaise durant cette période de Ligue des Nations, le buteur de l’OM a fait savoir qu’il n’avait aucunement l’intention de partir. Marseille, directement qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, devrait donc pouvoir compter sur son attaquant chevronné de 28 ans.

Milik veut rester à l'OM cet été

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

« Je voudrais rester. Avec l'OM, je pense que l’on a mutuellement beaucoup de choses à s'offrir » a lâché Arkadiusz Milik, mettant subitement un terme aux rumeurs l’envoyant en Italie durant ce mercato estival. Une chose est certaine, le Polonais n’ira pas au clash pour quitter Marseille en dépit de ses relations tumultueuses avec Jorge Sampaoli. Milik, qui a eu un véritable coup de cœur pour l’Orange Vélodrome et pour le public marseillais, veut connaître une campagne de Ligue des Champions avec l’OM. Pour cela, il est prêt à faire des efforts sur sa relation avec le coach argentin dans l’intérêt de tous. De son côté, Pablo Longoria garde une confiance aveugle en Milik comme il l’a répété il y a peu de temps. « On veut donner de la continuité à nos joueurs la saison prochaine. C’est important. Entre personnes intelligentes, l’équilibre est possible » confiait le président de l’Olympique de Marseille, qui entretient une relation de confiance très forte avec Arkadiusz Milik. Et qui souhaite le conserver une saison de plus à l’OM.