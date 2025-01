OM ‍: La grande annonce de Brassier, il en rigole encore

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Désormais absent des plans de l’entraîneur Roberto De Zerbi, Lilian Brassier devrait quitter l’Olympique de Marseille seulement quelques mois après son arrivée l’été dernier. Le défenseur central s’était pourtant engagé pour trois ans avec l’espoir de s’inscrire sur la durée.

La défaite à domicile contre l’AJ Auxerre (1-3) a représenté un tournant dans la saison de l’Olympique de Marseille, et plus particulièrement dans celle de Lilian Brassier. Régulièrement aligné jusqu’à cette 11e journée de Ligue 1, le défenseur central gardait la confiance de l’entraîneur Roberto De Zerbi malgré ses performances insuffisantes. Mais sa boulette contre le promu a été l’erreur de trop.

"On savait qu’il ne ferait pas trois ans à l’OM... mais on ne pensait pas qu’il ne ferait que six mois." @Serguei

⬇️--Intégralité de l'émission ci-dessous --⬇️https://t.co/2kMdWKKV3p#OM #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/2CNUSywGbs — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 17, 2025

Depuis, le joueur prêté avec obligation d’achat (11 millions d’euros) par le Stade Brestois n’est apparu qu’une seule fois, c’était pour disputer la dernière minute face à l’AS Saint-Etienne (0-2) en championnat le mois dernier. Lilian Brassier a subitement disparu des plans de l’Italien qui ne s’opposera pas à son probable départ cet hiver. On est loin du scénario annoncé par l’ancien Rennais qui avait amusé les journalistes dont Mathieu Grégoire en conférence de presse. « Qui je vois partir cet hiver ? Brassier, je pense que ça se fera. Il y a des clubs allemands intéressés », a indiqué notre confrère de L’Equipe sur le plateau de Football Club de Marseille.

La naïveté de Brassier

« (…) Ça va très vite. C'est pour ça que je me rappellerai toujours de cette phrase historique de Lilian Brassier qui nous dit en conférence de presse : "je viens pour un projet de trois ans, je viens m'inscrire sur trois ans", s’est souvenu le journaliste. Et là il y a Fabrice Lamperti de La Provence qui lui dit : "tu es sûr que trois ans... ? C'est l'OM…" Tout le monde était mort de rire en salle de presse parce qu'on savait très bien qu'il ne ferait pas trois ans à l'OM. Bon, on ne pensait pas non plus qu'il ferait six mois. C'est incroyable. » Manifestement, Lilian Brassier ne connaissait pas la philosophie du président Pablo Longoria.