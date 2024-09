OM ‍: La France de côté, Rabiot ne pense qu’au PSG

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Arrivé libre après la fermeture du marché des transferts, Adrien Rabiot a besoin de temps pour retrouver sa condition physique. Le milieu de l’Olympique de Marseille ne devrait pas participer au prochain rassemblement de l’équipe de France. Sa priorité concerne plutôt le choc face au Paris Saint-Germain, son club formateur.

L’Olympique de Marseille ne précipitera pas les débuts d’Adrien Rabiot. Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur Roberto De Zerbi a annoncé le délai prévu pour le milieu de terrain qui vient de s’engager. « Rabiot a besoin de deux ou trois semaines pour revenir, a indiqué le coach italien. On ne va prendre le risque de le perdre bêtement. » D’autant que le technicien peut être satisfait de son entrejeu depuis le début de la saison. Sans pression, le Français va donc parfaire sa condition physique.

Rabiot retrouvera les Bleus en novembre

Et selon les informations de RMC, Adrien Rabiot pourra même profiter de la trêve internationale d’octobre. Le Marseillais, ses dirigeants et le staff de l’équipe de France se sont entendus et estiment que le joueur ferait mieux de zapper le prochain rassemblement des Bleus. Le sélectionneur Didier Deschamps ne ferait appel à lui qu’en cas de véritable hécatombe chez ses milieux de terrain. Un deal validé par Adrien Rabiot qui, malgré son impatience non dissimulée auprès des médias, se concentre sur sa montée en puissance au fil des semaines.

Son objectif serait de participer au rassemblement de l’équipe de France en novembre. Mais avant cette échéance, l’international français espère surtout disputer le Classique qui se jouera le dimanche 27 octobre au Vélodrome. Rien de surprenant après les récentes réactions. Depuis l’annonce de sa signature chez l’ennemi, l’ancien titi du Paris Saint-Germain récolte pas de mal de critiques et de haine. On peut également imaginer qu’Adrien Rabiot souhaite se venger du traitement infligé par le président Nasser Al-Khelaïfi avant son départ libre.