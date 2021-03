OM : La feinte de McCourt, Eyraud adore son nouveau job

Dans : OM.

Ancien président de l’Olympique de Marseille jusqu’aux récents événements, Jacques-Henri Eyraud est toujours bien présent dans les arcanes du club provençal.

Officiellement, Jacques-Henri Eyraud n’est plus président de l’OM, et son départ acté par Frank McCourt lors de sa visite en France à la fin du mois de février, a été assez unanimement apprécié, notamment chez les supporters. Mais il y a un avis qui compte beaucoup plus que d’autres à l’OM, et c’est celui du propriétaire américain. Ce dernier tient en haute estime « JHE », pour sa fidélité, sa transparence et sa disponibilité, et aussi pour un travail dans les instances que le dirigeant va poursuivre. Dans les prochains jours, il sera nommé au sein du conseil de surveillance de l’OM, ce qui lui permettra de conserver son siège au conseil d’administration de la LFP, là où beaucoup de choses se jouent. Eyraud ne cache pas sa volonté de continuer à travailler pour le club provençal, et espère ainsi jouer de sa connaissance dans certains domaines, notamment le numérique et les droits TV, pour représenter l’OM à plusieurs niveaux.

Loin d’être abattu par sa mise à l’écart du poste de président, « JHE » fourmille en effet d’idées pour de nouveaux combats, notamment contre le streaming illégal, ou pour la réforme de la Ligue 1 avec le réduction du nombre d’équipes. Très discret sur ce sujet sensible, McCourt a en tout cas tranché selon L’Equipe, et il ne « devrait pas y avoir de changement » dans le domaine de la représentation de l’OM au sein des instances. Autrement dit, Jacques-Henri Eyraud continue d’avoir la confiance du propriétaire du club phocéen dans certains domaines, même s’il a désormais confié la gestion du club au quotidien à Pablo Longoria. Un coup double dont l’Américain raffole, lui qui sait aussi que le nouveau président, du haut de ses 34 ans, ne maitrise pas encore non plus forcément tous les outils liés à ce rôle.