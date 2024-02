OM ‍: La DNCG refuse le transfert d’Assignon à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au cœur des négociations en cette dernière journée du mercato hivernal, Lorenz Assignon ne rejoindra finalement ni l’OM ni Galatasaray. Le latéral droit rennais est attendu à Burnley.

Le feuilleton Lorenz Assignon est l’un des plus agités de ce dernier jour du mercato hivernal. Sur le départ du Stade Rennais, le latéral droit a fait l’objet d’un accord entre l’Olympique de Marseille et le club breton pour un prêt avec une option d'achat estimée à 10 millions d'euros… mais la DNCG n’a pas validé la transaction sans un départ de Jonathan Clauss en contrepartie. Galatasaray s’en est frotté les mains et s’apprêtait à accueillir Assignon… qui a finalement fait faux bond au club turc. Assignon espérait de tout cœur signer à Marseille et a temporisé dans l’espoir que la situation s’arrange avec le club phocéen.

Burnley fait l'offre décisive

Cela ne sera pas le cas et à en croire Le Parisien, c’est Burnley qui va rafler la mise au nez et à la barbe de l’OM et de Galatasaray. Un prêt avec une option d'achat à 10 ME a fait la différence. Un épilogue inattendu mais le joueur a fait le choix de la Premier League plutôt que du championnat turc. Galatasaray a vite réagi puisque le club turc a conclu un accord avec Nottingham Forrest pour Serge Aurier, actuellement à la CAN avec la Côte d’Ivoire. En ce qui concerne Marseille, le statu quo semble maintenant se préciser et un départ de Jonathan Clauss parait improbable, malgré le coup de pression des dirigeants olympiens pour faire partir le latéral droit de l’Equipe de France.