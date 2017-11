OM : La direction prend une décision radicale pour les supporters

Dans : OM, Europa League, Bordeaux.

Suite aux différents incidents survenus au cours des dernières semaines dans les parcages visiteurs, l'Olympique de Marseille a décidé de couper quelque peu les ponts avec ses supporters.

S'ils font bien entendu partie des supporters les plus fanatiques de France, les Ultras du club phocéen se font pourtant remarquer en mal ces derniers temps. Après les violents problèmes intervenus à Guimaraes avant un match d'Europa League début novembre, qui avaient valu une éviction définitive de Patrice Evra après que le latéral gauche ait donné un coup de pied à un supporter de l'OM, le parcage marseillais est à nouveau pointé du doigt depuis dimanche soir.

Coupables d'une descente sur la pelouse du Matmut Atlantique dans l'objectif d'aller affronter les supporters des Girondins de Bordeaux après le coup de sifflet final (1-1), les fans marseillais en payeront le prix fort. Puisque la direction de l'OM refuse d'aider financièrement le déplacement des groupes à Konyaspor jeudi en Europa League, selon le site Foot Marseille. Malgré tout, Marseille devrait tout de même compter sur le soutien des siens en Turquie pour ce match capital en vue d'une qualification pour la phase finale. Et c'est bien cela le plus important, même si les relations entre l'OM et ses supporters sont de plus en plus tendues...