OM ‍: La dernière chance d'Ounahi est pour jeudi prochain ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Très décevant cette saison comme depuis son arrivée en janvier 2023, Azzedine Ounahi n'est plus souvent titulaire en ce moment à l'OM. Toutefois, sa bonne entrée à Benfica jeudi offre l'espoir d'un déclic prochain pour le Marocain.

Révélation du Mondial 2022 où il avait choqué Luis Enrique et toute l'Espagne en huitièmes de finale, Azzedine Ounahi n'est pas aussi fringant du côté de l'OM. Depuis son arrivée en janvier 2023, il n'a jamais vraiment approché le niveau qui était le sien au Qatar. C'est encore plus marqué cette saison lors de laquelle il a été la cible des critiques à Marseille. Son manque d'implication et de régularité sont criants, que ce soit avec Gennaro Gattuso ou Jean-Louis Gasset. Ce dernier a pris acte des difficultés du milieu marocain en le mettant souvent sur le banc ces derniers temps. C'était notamment le cas à Benfica jeudi soir. N'est-ce pas un mal nécessaire pour le joueur et pour l'OM ?

Ounahi attendu de pied ferme au Vélodrome

En effet, comme le fait remarquer Le Phocéen notamment, Azzedine Ounahi a fait une très bonne entrée au Portugal. Il a montré de l'envie, mettant de l'intensité dans son pressing et tirant les coups de pied arrêtés très rapidement pour donner du rythme au jeu marseillais. En outre, il a délivré la passe décisive à Aubameyang sur le seul but de l'OM. C'est presque un évènement tant ses statistiques sont faibles cette saison : il a marqué deux buts pour une passe décisive délivrée, celle de jeudi dernier.

Azzedine Ounahi est le joueur ayant créer le plus d’occasions lors du match face à Benfica. (3) 🇵🇹🔥 pic.twitter.com/TUNhpkfRD2 — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) April 11, 2024

Autant le dire, Azzedine Ounahi devra reproduire la même copie pour le quart de finale retour contre Benfica au Vélodrome, qu'il soit titulaire ou remplaçant. La pression du stade marseillais devrait l'aider à se motiver tout comme celle de Medhi Benatia. Ce dernier l'a récemment recadré en interne, attendant bien mieux de son compatriote au vu du potentiel montré en sélection marocaine. On peut presque parler de dernière chance pour Ounahi jeudi soir alors que les rumeurs sur sa vente par l'OM l'été prochain sont de plus en plus insistantes.