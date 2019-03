OM : La décision radicale de Rami pour redevenir un footballeur

Dans : OM, Ligue 1.

Attendu comme titulaire pour la réception d’Angers ce samedi en raison de la suspension de Boubacar Kamara, Adil Rami se sait très attendu. A 33 ans, le champion du monde a complètement disparu de la circulation ces derniers mois, entre des pépins physiques, ses révélations sur son « burn-out » et l’émergence des jeunes défenseurs à sa place. Didier Deschamps ne parlait même plus de lui comme un footballeur, lors d'une récente conférence de presse... La venue d'Angers tombe à pic. L’occasion qui lui est offerte est donc à saisir, et l’ancien joueur de Lille a décidé de mettre tous les atouts de son côté. Comme le souligne La Provence, il a mis de côté toutes les éventuelles sollicitations de la part des sponsors ou des médias, pour se concentrer uniquement sur son retour en forme. Malgré cela, la partie est encore loin d’être gagnée, avait confié Alain Roche.

« Physiquement, il n’est pas au mieux, même si sa tête va mieux. Comme Rolando, sa présence n’est pas un gage de sécurité », a expliqué l’ancien défenseur central, pour qui faire rejouer Adil Rami est un petit pari tenté par Rudi Garcia, qui pourrait toutefois permettre de relancer l’un des cadres souvent présent sur le banc de touche ces dernières semaines. En attendant, le natif de Fréjus se concentre uniquement sur l’OM, lui qui passe son temps à démentir un éventuel avenir dans le championnat américain, où il pourrait se rapprocher de sa compagne actuelle, Pamela Anderson.