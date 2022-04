OM : La Conférence League, il crie à une arnaque de l'UEFA

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille affrontera Feyenoord pour une place en finale de la Conférence League, nouvelle épreuve lancée par l'UEFA. Si l'OM s'enflamme pour la C4, ce n'est pas le cas de tout le monde.

Dimitri Payet et ses coéquipiers ne doivent rien à personne concernant la qualification pour les demi-finales de la Conférence League, puisque l'équipe de Jorge Sampaoli a battu deux fois le PAOK, dont une fois en Grèce, pour avoir le droit d'affronter les Néerlandais de Feyenoord les 28 avril et 5 mai. Les tickets pour le match retour, prévu au Vélodrome, vont s'arracher, l'emballement étant général du côté phocéen. Cependant, pour Grégory Schneider, dire que l'Olympique de Marseille sauve la France dans cette saison européenne est une blague qui a du mal à faire rire le journaliste de Libération. Ce dernier tire à boulets rouges sur cette compétition qu'il juge totalement artificielle et sur la prestation de l'OM cette saison en Europe.

La C4, une épreuve pour les loosers ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Grégory Schneider le rappelle, la formation marseillaise doit sa présence en C4 à son parcours calamiteux en Europa League, ce qui est une aberration sportive. « Pour créer cette coupe, on a dégagé les petites équipes pour un peu épurer la Ligue Europa, donc en plus, elle est malfaisante dans sa conception. Je rappelle d’ailleurs que Marseille s’est fait sortir de la Ligue Europa et en « beauté ». Je ne comprends pas ce principe qui consiste à recaler des battus. Est-ce qu’on va faire un Mondial avec la Colombie, la Roumanie ou l’Italie ? Cela n’a aucune valeur. Est-ce qu’on fait un Roland-Garros avec ceux qui ont perdu ? », s'interroge le journaliste, au risque de mettre en colère les supporters de l'Olympique de Marseille. Il est vrai que ce n'est pas Pablo Longoria qui a créé cette compétition, même s'il est vrai que cette notion de repêchage peut surprendre, comme c'est d'ailleurs le cas pour le troisième des poules de Ligue des champions qui est reversé en Europa League.