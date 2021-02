OM : La clause secrète de Milik fait trembler Marseille

Dans : OM.

Arrivé cet hiver à Marseille, Arkadiusz Milik disposerait d'un accord moral avec le club pour quitter l'OM en cas d'offre de 12,5 millions d'euros.

Ce fut l'un des grands feuilletons du dernier mercato. Après des semaines de négociations, de rumeurs, de faux démentis, Arkadiusz Milik rejoignait enfin l'OM, prêté avec option d'achat par le Napoli. Pour sa première titularisation avec l'OM, le Polonais avait marqué son premier but face à Lens. Des débuts très prometteurs qui avaient poussé Fabrizio Ravanelli à s'enflammer. Malheureusement, les progrès de l'attaquant ont été freiné par une blessure à la cuisse. Disposant d'une belle cote en Serie A, le transfert du buteur vers la cité phocéenne avait énormément surpris la presse italienne. Et pour cause, si l'on en croit les informations de Gianluca Di Marzio, journaliste expert du mercato, le joueur de 26 ans n'envisage pas forcément de faire de vieux os à Marseille, bien au contraire.

En effet, le joueur prêté par Naples aurait glissé dans son contrat une clause l'autorisant à quitter le club à tout instant, du moment qu'une offre de 12,5 millions d'euros parvenait sur la table. Rappelons que les clauses libératoires sont formellement interdites en France. Plus qu'une véritable clause présente dans son contrat, on peut supposer que le joueur et les dirigeants marseillais se sont mis d'accord d'un point de vue moral. En cas de belle fin de saison avec l'OM, Arkadiusz Milik pourrait donc bien attirer l'attention de clubs plus huppés et rapidement quitter la Canebière, remettant ainsi le club face à la même problématique : recruter un grand attaquant.