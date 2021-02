OM : Milik plus fort qu’Icardi, un spécialiste est cash

Dans : OM.

Mercredi soir, Arkadiusz Milik a fêté sa première titularisation sous les couleurs de l’OM avec un but inscrit sur la pelouse de Lens.

Le Polonais regrettera que son premier but en Ligue 1 n’ait pas permis à Marseille de ramener la victoire de Bollaert. Mais de toute évidence, les grands débuts de l’ancien buteur de Naples en Provence sont extrêmement prometteurs. Encore trop juste pour disputer 90 minutes, Arkadiusz Milik a régalé les supporters de l’Olympique de Marseille avec une palette d’avant-centre très complète : puissance physique, précision technique et remises délicieuses, le n°19 de Marseille s’impose déjà comme un élément incontournable de l’équipe dirigée par l’entraîneur intérimaire Nasser Larguet. Rien de bien surprenant selon l’ancien buteur marseillais Fabrizio Ravanelli, qui a indiqué sur RMC qu’à son top niveau physique, Milik était sans problème le meilleur n°9 du championnat de France.

« Milik, s'il est en condition physique et qu'il n'a pas de blessure, en France, il n'y a pas d'avant-centre comme lui. Ni à Paris, ni à Lille, ni à Lyon. C'est le numéro 1, il est bien sûr plus fort qu'Icardi. C'est un joueur extraordinaire, ses qualités sont incomparables. En Italie, tout le monde dit encore aujourd'hui que c'était un des meilleurs avants-centres du championnat. C'est le meilleur attaquant dans le football français » a fait savoir l’ex-buteur italien de l’Olympique de Marseille, convaincu que le club phocéen a réalisé une énorme affaire en s’attachant les services d’Arkadiusz Milik pour seulement 8 ME hors bonus au mercato hivernal. Reste maintenant à voir si, en dépit des difficultés rencontrées par Marseille depuis quelques semaines, le Polonais parviendra à briller dans le Classique très attendu dimanche soir au Vélodrome face au PSG.