OM : L'UEFA ne fait aucun cadeau, OM-Francfort se jouera à huis-clos !

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

L'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais auront un point commun européen cette saison, puisque ce lundi la commission d'appel de l'UEFA a condamné l'OM à jouer son premier match d'Europa League à huis-clos au Vélodrome, le 20 septembre contre Francfort.

Suite à une première décision de la commission de discipline de l’UEFA, qui avait condamné l’OM pour le comportement de ses supporters contre Leipzig et Salzbourg, ainsi que lors de la finale à Lyon contre l’Atlético Madrid, le club phocéen avait fait appel. Et ce lundi, l’instance européenne a rendu un nouveau verdict. Résultat, l’OM jouera contre Francfort dans un Vélodrome totalement vide, avec un autre huis clos complet avec sursis, et disputera ensuite ses deux autres matches de la phase de poules avec les virages nord et Sud fermés, là encore deux autres rencontres étant assorties du sursis. De plus l’OM est condamné à 100.000 euros d’amende, et les dirigeants marseillais devront contacter sous 30 jours leurs homologues de l'Olympique Lyonnais afin de payer « les dommages causés par leurs supporters » au Groupama Stadium à l’occasion de la finale de l’Europa League perdue contre l’Atlético Madrid. La seule bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille est que l'UEFA ne menace plus d'une exclusion de toutes les compétitions européennes le club phocéen en cas de nouveaux incidents.