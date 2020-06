OM : Basile Boli clashe Boudjellal, c'est chaud à Marseille !

Dans : OM.

Le ton monte du côté de l'OM, où la possibilité d'une vente du club à un homme d'affaires franco-tunisien donne le vertige. Et Basile Boli n'a pas fait dans la dentelle.

La vente éventuelle de l’Olympique de Marseille a visiblement fait monter la température du côté du Vieux Port. Ce dimanche soir, Basile Boli, légende vivante de l’OM et ambassadeur du club phocéen, s’est attaqué à Mourad Boudjellal, qui depuis vendredi est au cœur de toutes les attentions. Pour expliquer ce clash virulent, l’identité méditerranéenne revendiquée par l’ancien patron du RC Toulon, ce qui agace l’ancien défenseur de Marseille. Et via Twitter, Basile Boli a collé un vrai coup de boule à Mourad Boudjellal.

« Mr Boudjelal, je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, JP Papin, Di Meco, Deschamps, Steve Mandanda et Pape, nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres, mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club », a lancé, via Twitter, Basile Boli, dont le message a été sévèrement accueilli par les supporters 2.0 de l'Olympique de Marseille.