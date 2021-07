OM : L1, Coupe d’Europe, Saliba veut tout gagner !

Dans : OM.

Débarqué au sein de l’Olympique de Marseille cette semaine, William Saliba a forcément de grandes ambitions pour la saison à venir.

Il est la huitième et pour l’instant la dernière recrue du club phocéen. Officialisé jeudi, le prêt sans option d’achat de William Saliba ressemble à un joli coup de la part de Pablo Longoria. Après avoir fait venir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Luan Peres, l’OM a effectivement recruté l’un des meilleurs défenseurs centraux français de sa génération. Malgré un échec à Arsenal, club qu’il a rejoint en 2019 contre un chèque de 30 ME en provenance de l’ASSE, le joueur de 20 ans a de grands objectifs à l’OM, « l'un des plus grands clubs français ».

« Mes objectifs cette année c'est de gagner »

« Dans ma famille, malgré le fait que je sois issu de la région parisienne, beaucoup sont pour l'OM. Forcément ça représente beaucoup, c'est un très très très gros club, où on est obligés de mouiller le maillot. C'est une fierté d'être ici. Mes objectifs cette année c'est de gagner, gagner, gagner, gagner, gagner, gagner le plus de matchs possibles, peu importe la compétition et faire une bonne saison, je suis prêt à jouer partout. J'ai hâte de mouiller ce maillot et de rendre l'appareil aux supporters », explique Saliba sur le site de l’OM.

« La concurrence nous pousse à donner le meilleur »

Pour viser haut, l’ancien Vert doit maintenant convaincre Jorge Sampaoli. « Le coach a dit que j'étais un bon joueur, mais que j'avais beaucoup de choses à améliorer, et qu'avec lui j'aurais ces axes de progression pour m'améliorer. La concurrence nous pousse à donner le meilleur de nous-même, c'est une bonne chose pour nous tous », conclut Saliba, qui aura fort à faire pour passer devant des cadres comme Alvaro, Balerdi, Caleta-Car ou Luan Peres.