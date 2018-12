OM : L’opération recyclage qui polluerait le club au mercato

Dans : OM, Mercato, Premier League, Monaco, OGCN.

A Marseille, malgré la relative proximité du podium, personne n’est dupe. La première partie de saison est ratée et la mauvaise passe se poursuit dangereusement.

La trêve arrive donc à point nommée pour couper avec ce climat qui devient de plus en plus tendu. Et alors que tout le monde attend un éventuel renfort en pointe, ce n’est pas cette rumeur un peu éculée qui va faire lever les foules. Il s’agit en effet de l’étude d’un nouveau retour au bercail, beaucoup moins prestigieux que ceux déjà enregistrés par le passé de Thauvin, Payet ou Mandanda. En effet, selon France Football, l’Olympique de Marseille fait partie des trois clubs français attentifs à la situation de Georges-Kevin Nkoudou.

Ce dernier squatte - au mieux - le banc de touche à Tottenham et a forcément des envies d’ailleurs. Déjà prêté la saison passée, il est suivi par Middlesbrough mais le magazine français annonce que l’OM, Nice et Monaco ambitionnent de se positionner pour récupérer le joueur qui avait explosé sous le maillot nantais, et s’était à un moment montré indispensable à Marseille. Ce temps-là paraît bien loin, même si Nkoudou, à seulement 23 ans, envisage surtout de se trouver un nouveau point de chute pour relancer une carrière qui s’embourbe en Premier League. Pas sûr toutefois que cela corresponde aux besoins marseillais, qui ne manquent pas de joueurs sur les ailes, mais plutôt en pointe, voire même en défense.