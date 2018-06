OM : L'OM victime d'un coup tordu, Balotelli se rapproche de Monaco ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Le dossier Mario Balotelli excite les supporters de l'Olympique de Marseille, la possible signature de l'attaquant international italien, qui s'est refait la cerise à Nice, étant forcément positive. Oui mais voilà, Super Mario a un agent dont l'appétit est féroce, et dont on sait d'avance qu'il ne fera aucun cadeau au club qui fera signer son joueur. Alors, tandis que les dirigeants de l'Olympique de Marseille veulent accélérer le rythme dans ce dossier afin de vite aboutir à un accord, Mino Raiola, le représentant de Balotelli, traîne les pieds et regarde paisiblement le marché des transferts.

Selon France-Football, l'agent de Mario Balotelli lorgne bien évidemment du côté italien mais pas que. En effet, il souhaite surtout voir si l'AS Monaco n'est pas du tout tentée de s'offrir l'attaquant italien lors de ce mercato, Mino Raiola n'y voyant que des avantages. « L'agent historique de Zlatan Ibrahimovic réside sur le Rocher, et pense également qu'un contexte sans trop de pression serait favorable à son joueur... », indique l'hebdo footballistique, qui ne parle pas du contexte fiscal propre à la Principauté. Autrement dit, le dossier Mario Balotelli n'est pas à la veille de se terminer, malheureusement pour l'Olympique de Marseille, qui pourrait être tenté de tourner le dos au clan Balotelli pour étudier d'autres pistes.