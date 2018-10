OM : L'OM veut réparer cette boulette du mercato dès cet hiver

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Longtemps cet été, les supporters de l’Olympique de Marseille ont espéré un renfort au poste de latéral gauche. Car depuis le départ de Patrice Evra fin 2017, l’ancien défenseur de l’OGC Nice est bien seul à son poste et a tendance à se reposer sur ses lauriers. Conscient de ce manque, l’OM pourrait bien réparer son erreur dès cet hiver. C’est tout du moins ce que le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta a laissé sous-entendre dans une interview accordée à La Provence.

« Si on avait eu des départs, on aurait pu enclencher sur le profil du latéral gauche. Puis, on a pensé que Hiroki Sakai pouvait jouer les doublures comme lors de la deuxième moitié de saison dernière. On n’a pas trouvé d’issue positive sur les dossiers exploités. Quand un joueur est titulaire comme Jordan, la question se pose ainsi : faut-il prendre un titulaire et courir le risque de les faire cohabiter ? Faut-il privilégier un prêt ? Faut-il profiter d’un jeune joueur du cru ? Faut-il faire venir un jeune joueur d’ailleurs ? On n’a pas trouvé le bon profil. Et puis, Christopher Rocchia a fait une très bonne préparation. S'il dispute 4 ou 5 matches d’ici décembre et qu’il donne satisfaction, on ne se posera plus la question. Mais, normalement, le profil du latéral gauche devrait être étudié en janvier » a-t-il confié dans les colonnes du quotidien provençal. Des propos qui devraient rassurer les supporters marseillais, pour lesquels il est véritablement incompréhensible de ne pas avoir fait de ce poste une priorité cet été…