OM : L'OM veut larguer Mitroglou, cette info espagnole le prouve

Après une première partie de saison bien décevante, l’Olympique de Marseille ne devrait pas rester inactif au mercato cet hiver.

L’objectif principal du club phocéen sera de se renforcer en attaque, où Kostas Mitroglou et Valère Germain ne parviennent pas à s’imposer. Concernant l’international grec, la piste menant à l’Olympiakos semble avoir du plomb dans l’aile. Ainsi selon le Diario de Sevilla, l’état-major de l’OM tente de lui trouver une autre porte de sortie. Pourquoi pas en Espagne, pays dans lequel l’ex-buteur de Benfica n’a jamais tenté sa chance ?

En effet, le média affirme que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont proposé les services du joueur au Betis Séville, qui recherche également un attaquant au mercato. Reste désormais à savoir si les dirigeants andalous tenteront de recruter le Grec, eux qui se sont également vu proposer Lucas Perez et Divock Origi. Deux joueurs ayant été annoncés dans le viseur… de l’OM lors des derniers mercatos. La situation semble donc similaire et compliquée, pour les deux clubs, urgemment à la recherche d’un avant-centre en pleine saison…