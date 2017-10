OM : L’OM se cherche un nouveau boss

Dans : OM, Ligue 1.

Voilà près d’un an que le renouveau de l’Olympique de Marseille a débuté, et d’entrée de jeu, l’organigramme a été assez limpide.

Mais Jacques-Henri Eyraud a visiblement besoin d’un appui supplémentaire, comme le révèle L’Equipe de ce jeudi. En effet, le quotidien sportif annonce que le club provençal cherche désormais un directeur général. Ce dirigeant servirait à gérer les affaires courantes du club, et notamment les relations quotidiennes avec les sponsors, partenaires et supporters. Le PDG actuel de l’OM souhaiterait donc avoir un compère afin de mieux être épaulé et gérer ainsi le club avec un haut responsable capable aussi de prendre des décisions.

A l’heure actuelle, il y a bien en Jean-François Richard un directeur général adjoint, mais pas de DG au-dessus de lui. La phase de recrutement n’a pas encore été lancée, mais cette volonté devrait se confirmer dans les prochaines semaines avec un changement d’organigramme prochain au sein de l’OM, où Eyraud aimerait visiblement avoir un peu de renfort dans les bureaux.