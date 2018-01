OM : L'OM s'invite sur un international au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a repris de belle manière sa manière son année 2018 en Ligue 1 grâce à sa probante victoire à Rennes. Mais dans les coulisses de l'OM on travaille toujours activement sur le mercato, le club phocéen souhaitant se renforcer et si possible en faisant de belles affaires. Et c'est dans ce cadre qu'Andoni Zubizarreta aurait actuellement à l'oeil un milieu de terrain de 23 ans aux Pays-Bas.

En effet, selon Patrick Juillard, journaliste notamment pour Foot365, les dirigeants de l'Olympique de Marseille seraient attentifs à la situation d'Yassin Ayoub, milieu de terrain du FC Utrecht et qui a été international avec les Espoirs néerlandais. Yassin Ayoub n'est pas que dans le collimateur de l'OM puisque Nice penserait également à lui pour venir remplacer Jean-Michaël Seri si ce dernier devait partir au mercato. D'autres clubs espagnols et anglais sont également à l'affût, et l'Olympique de Marseille peut s'attendre à de la concurrence, mais l'OM a des atouts sportifs actuellement et cela peut éventuellement l'aider à éventuellement convaincre un joueur dont le contrat s'achève avec le club néerlandais.