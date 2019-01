OM : L'OM refuse les attaquants proposés, c'est Balotelli ou rien !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Toujours à la recherche d’un buteur au mercato, l’Olympique de Marseille ne semble viser que Mario Balotelli en ce mois de janvier.

Effectivement, le buteur niçois demeure la priorité de Jacques-Henri Eyraud, lequel a fini par convaincre Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia dans ce dossier. A tel point que selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, le directeur sportif espagnol s’est entretenu avec les agents de plusieurs attaquants… pour leur dire que la priorité absolue du club phocéen était de s’offrir l’international italien de 27 ans. Mais le dossier est compliqué pour Marseille d’un point de vue strictement financier.

« Les discussions sont en cours, mais les deux parties n'ont pas encore trouvé d'accord salarial et contractuel. Par ailleurs, l'Italien a le temps avec lui : qu'il résilie ou non, il sera bientôt libre et pourra espérer une belle prime à la signature et un salaire d'au moins 500 000 euros par mois » peut-on notamment lire dans les colonnes du quotidien national. Autant dire que si Marseille est prêt à tout miser sur Mario Balotelli, il faudra sans doute le départ d’un ou plusieurs indésirables (Hubocan, Sertic, Mitroglou, Germain) afin de finaliser ce dossier. Jacques-Henri Eyraud est-il capable d’orchestrer tout cela ? Réponse dans 17 jours au maximum…