OM : L'OM peut trembler, l'Angleterre adore déjà Kamara !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Titulaire depuis plusieurs matchs avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara s’impose doucement comme le choix n°1 de Rudi Garcia en défense centrale. Epatant de maturité pour son jeune âge (19 ans), le minot du centre de formation marseillais a déjà la cote en Europe. Et plus particulièrement en Angleterre, où l’on raffole de jeunes Français prometteurs. Interrogé par Le Phocéen, le scout d’un club de Premier League ne cache pas que le profil de Boubacar Kamara plaît énormément outre-Manche.

« Je ne vous apprends rien si je vous dis que les jeunes français qui percent en Ligue 1 ont la cote en Angleterre. On pourrait croire que l'effet s'estompe mais les réussites marquent les esprits. Cette année, Issa Diop a bien démarré avec West Ham alors que la saison dernière il n'était pas top avec Toulouse. Ce que l'on regarde en premier, c'est le potentiel » a-t-il confié avant d’évoquer les différences entre Diop et Kamara. « Kamara est peut-être encore un peu perfectible pour le très très haut niveau, comme sur le penalty concédé contre Rennes. Ce n'est pas de sa faute, mais dans un top club on ne lui pardonne pas. Il doit encore progresser sur sa concentration pendant 90 minutes, ce qui est normal vu son âge. Mais un top club ne peut pas se permettre d'attendre. Il y a trois ans, Arsenal aurait pu signer Van Dijk. Il jouait au Celtic, mais il n'était pas encore fiable, c'est Southampton qui l'a pris, il a coûté quelques buts mais est finalement parti pour une fortune à Liverpool. Pour l'instant, Kamara n'a pas le niveau pour Liverpool, mais en attendant, va-t-il aller à Southampton ou va-t-il rester à l'OM ? » s’est-il interrogé, laissant clairement sous-entendre que si Kamara quittait l’OM, ce serait pour un club anglais capable de mettre une belle somme. Et convaincre ainsi Marseille ?