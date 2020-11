OM : La valeur de Florian Thauvin s'écroule, urgence à Marseille

Dans : OM.

Toujours en fin de contrat du côté de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne semble pas en passe de prolonger. Mais sa valeur pourrait tout changer.

La principale valeur marchande de l'effectif marseillais est en train de partir en fumée. Si un joueur comme Bouba Kamara vaut plusieurs dizaines de millions d’euros sur le marché des transferts, ce semblait devoir être la même histoire pour le champion du monde, en temps normal. Mais sachant que son contrat arrive à expiration dans sept mois, Florian Thauvin pourra bientôt signer dans n’importe quel club européen contre zéro euro. Un couac que Pablo Longoria veut absolument éviter. C’est pour cela que le directeur du football cherche à prolonger le bail de l'international français depuis quelques semaines. Sauf que Flotov n’a pas encore reçu de proposition.

Ouvert à tout, Thauvin n’exclurait pas un transfert en janvier prochain, surtout si l’OM venait à être éliminé des Coupes d’Europe en fin d’année. Selon Tuttomercatoweb, plusieurs clubs étrangers sont à l’affût pour récupérer le joueur de 27 ans à moindre coût. Annoncé dans le viseur de Naples, Rome ou l’Atalanta au cours des derniers mois, Thauvin est également pisté par le Milan AC. Prêt à débourser entre 3 et 4 millions d’euros pour racheter le petit contrat de Flotov dès cet hiver, le club lombard pourrait lui proposer un bail de cinq ans, assorti d’un salaire annuel de 2,8 ME. Une offre qui plairait à Thauvin, et sûrement à l’OM, d’autant plus que Marseille pourra faire jouer la concurrence de Séville pour tirer un prix plus correct de son meilleur joueur, auteur de trois buts cette saison en L1.