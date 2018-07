OM : L'OM peut oublier Meyer, il file à l'anglaise !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Il y a quelques semaines, la presse allemande était assez affirmative quand elle évoquait l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Max Meyer.

Le joueur a bel et bien été proposé à Andoni Zubizarreta, selon RMC. Mais à en croire les informations de Sky Sports, c’est dans un club de milieu de tableau en Angleterre que l’international allemand va poursuivre sa carrière. Libre de tout contrat après son passage à Schalke 04, l’homme au salaire XXL (plus de 7ME par an) va signer à Crystal Palace. Un accord a été trouvé entre les Eagles et l’entourage du joueur, lequel va signer un contrat longue durée avec le club anglais. Une belle piste à oublier pour l’OM, qui ne semblait pas en mesure de recruter un joueur au salaire si imposant dans ce secteur de jeu.