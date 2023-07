OM ‍: Longoria et son mercato font paniquer tout Marseille

Dans : OM.

L'OM peine pour le moment à boucler des dossiers, alors que la reprise pointe le bout de son nez. De quoi inquiéter certains observateurs sur la Canebière.

Pablo Longoria a récemment trouvé le remplaçant d'Igor Tudor en la personne de Marcelino. L'entraineur espagnol aura la lourde tâche de démarrer fort la saison, avec notamment des barrages de Ligue des champions à disputer. Pour le moment, seul Geoffrey Kondogbia a débarqué à l'OM. Trop peu pour espérer lancer la saison sur une nouvelle ère et avec le plein de confiance. Pour certains fans et observateurs, la stratégie employée par Pablo Longoria est surprenante et peu conforme aux attentes placées. Ce n'est pas Karim Bennani qui dira le contraire.

Longoria moins inspiré ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné un avis clair sur le sujet. Et il est surpris par Longoria. « Longoria... Il nous a habitués à autre chose ces dernières années. Il a toujours été dans l'anticipation, que ce soit sur le mercato ou les entraineurs. Là, on a l'impression qu'il a un peu tâtonné, qu'il a essuyé des refus. Il a finalement pris Marcelino. Il a ensuite pris Kondogbia mais s'il y a bien une année où l'OM doit être en avance, c'est cette année. Le premier match de la saison sera peut-être l'un des plus importants de la saison de l'OM, déjà ! On sait que certaines équipes mettent du temps à se mettre en marche, que certaines équipes ont de grosses préparations pour la Ligue des champions pour être prêtes en septembre ou en octobre. Quelle sera la préparation de l'OM sachant qu'on ne sait pas qui rejoindra l'OM ? Le temps ne joue pas pour Marseille avant un match déjà capital », a notamment indiqué Karim Bennani, qui espère voir un Marseille bien plus actif dans les prochains jours afin de rassurer ses fans. Parmi les pistes les plus chaudes du moment, il se dit que les profils d'Anthony Rouault (Toulouse) et Thierry Correia (Valence) plaisent beaucoup à la direction phocéenne.