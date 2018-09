OM : L'OM ne le fait pas jouer à son poste, sa réaction est épatante

Dans : OM, Ligue 1.

Luiz Gustavo n'est pas le genre de joueur à faire du bruit et à pleurnicher sur son sort, ce qui devrait inspirer d'autres footballeurs présents en Ligue 1 et pas uniquement à l'OM. Car dans La Provence, quand on l'interroge sur son positionnement comme défenseur depuis le début de l'actuelle saison, le joueur brésilien de l'Olympique de Marseille admet que ce n'est pas ce qu'il préfère mais qu'il répondra toujours favorablement aux demandes de Rudi Garcia et cela même s'il doit reculer.

« Entre la préparation et le début de saison, je n’ai joué qu’un match entier à mon poste, contre Nîmes. J’ai souvent alterné. J’ai besoin de jouer milieu pour trouver le rythme notamment. Après, c’est plus facile quand je commence milieu et que je recule ensuite en défense pour les courses, la vitesse. Derrière, je n’ai pas besoin de faire les mêmes déplacements. Je suis ici pour aider le club et le coach. Tant qu’il a besoin de moi derrière, je serai là ; si je joue au milieu, j’essaierai de trouver le plus possible le bon rythme et faire les bons choix pour l’équipe », a confié, dans le quotidien régional, Luiz Gustavo.