OM : L'OM n'a plus besoin de Balotelli, merci Mitroglou !

Durant plus de trois mois cet été, le nom de Mario Balotelli a été associé à l’Olympique de Marseille.

Finalement, l’international italien est resté à l’OGC Nice et c’est donc Kostas Mitroglou qui en profite pour enchaîner les matchs. Buteur contre Monaco et Guingamp, l’international grec semble clairement avoir retrouvé la forme et cela tombe à pic pour l’OM. Chroniqueur pour la Chaîne L’Equipe, Didier Roustan estime que du côté de la cité marseillaise, on a désormais totalement oublié le charismatique attaquant du Gym, en partie grâce à « Mitrogoal ».

« Sur ce qu'on voit depuis le début du championnat, c'est bien offensivement. Il y avait Balotelli dans la tête de tout le monde, mais Mitroglou est très bon depuis deux matchs. Mitroglou a beaucoup plus de présence, il est adroit techniquement, il est beaucoup plus vif... Il te bouge la défense adverse. Quand tu vois l'attaque de l'OM, tu ne te dis pas, "ah, s'ils avaient un grand attaquant". Sur la deuxième mi-temps, on a vu des beaux buts et cela incite forcément à l'optimisme » a expliqué un Didier Roustan convaincu par le début de saison de Mitroglou, lequel est clairement transformé par rapport à l'an passé. Une bonne nouvelle pour Marseille dans sa quête de podium…