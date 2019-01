OM : L'OM invité à foncer sur cette ancienne cible de l'OL !

Dans : OM, Mercato, Le Havre, OL.

Cet hiver, la priorité des dirigeants marseillais n’est pas du tout de se renforcer au poste de défenseur central. Pourtant, certaines opportunités mériteraient d’être creusées, d’autant que Rolando ou encore Hubocan seront en fin de contrat à l’issue de la saison. C’est précisément pour cela que selon Kevin Kribich, consultant pour Le Phocéen, l’Olympique de Marseille devrait se pencher sur le recrutement d’Harold Moukoudi, qui évolue en Ligue 2 au Havre. Un joueur qui avait notamment été pisté par l’Olympique Lyonnais en janvier dernier…

« J’aimerais beaucoup que l’OM se penche sur Harold Moukoudi. C’est un défenseur très intéressant, qui a un excellent gabarit et qui a une bonne relance. Il est rapide et apporterait une vraie différence avec notre défense centrale actuelle. Surtout, il est accessible financièrement et contractuellement car il est en fin de contrat en juin 2019. C’est un joueur évalué à environ 2 ME donc ça peut être très intéressant pour l’OM. Nous avons beaucoup de défenseurs dans l’effectif mais Abdennour, Rolando et Hubocan seront en fin de contrat dans six mois. Donc l’OM serait inspiré de se pencher sur son recrutement cet hiver » a expliqué le consultant marseillais, dont l’argumentaire tient la route. Même s’il serait très surprenant que Marseille recrute un défenseur cet hiver…