OM : L'OM était à 10 secondes d'un coup de tonnerre, Garcia en salive encore

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Deuxième de Ligue 1 après son large succès à Metz (0-3) vendredi, l’Olympique de Marseille a de quoi savourer son classement.

Moins inspiré en tout début de saison, le club phocéen n’était pas épargné par les critiques. Des joueurs aux dirigeants, en passant par l’entraîneur Rudi Garcia, tout le monde a pris cher à l’OM ! Alors maintenant que ses détracteurs se taisent, le technicien peut enfin se réjouir en conférence de presse. Fier du parcours de son équipe, le coach olympien est notamment revenu sur la performance de ses hommes qui avaient frôlé la victoire contre le Paris Saint-Germain (2-2, 10e journée).

« Avant le match face au PSG, on avait pris 10 points sur 12. On avait gagné trois fois de suite, à Amiens (0-2), contre Toulouse (2-0) et à Nice (2-4). Ce match de Nice a quand même été quelque chose de fort, bien avant celui contre le PSG. Le match du PSG a été important parce qu'on a été la seule équipe d'Europe, je pense, à être proche de les battre depuis le début de saison. Mais il ne faut pas tout résumer à ça », a commenté Garcia, conscient que l’OM n'a pas seulement brillé lors du Classique cette saison.