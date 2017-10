OM : L'OM connaît le prix du nouveau loyer du Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1.

Mis sur la table des négociations depuis plusieurs mois, le futur loyer de l’Orange Vélodrome vient d'être entériné par l’Olympique de Marseille et la Mairie de Marseille.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt à la tête du club phocéen, le dossier du Vélodrome était une priorité. Mais celui-ci est désormais bouclé puisque l'OM et la Mairie de Marseille ont trouvé un accord sur le futur loyer du stade. Auparavant fixé à 6 millions d'euros, le nouveau bail du Vélodrome sera plafonné entre 6 et 9 ME, avec une part fixe de 5 ME, supérieure à la précédente (4 ME). « La part variable du loyer sera en fonction du chiffre d'affaires généré par la billetterie, mais aussi par les recettes publicitaires et les hospitalités », a expliqué, en conférence de presse, Yves Moraine, qui avoue donc que le loyer du Vélodrome augmentera en fonction du parcours de l'OM dans les compétitions nationales et internationales.

La majorité municipale LR adoptera donc cette nouvelle convention, conclue pour trois saisons avec possibilité de renouvellement jusqu'à six ans, avec l'OM lundi. Le club olympien pourra aussi « investir à hauteur de 5 ME pour améliorer les aménagements du stade (sonorisations, éclairage, sécurité...) » et créer un « Musée OM dans l'enceinte du stade ». Autant dire que Marseille ambitionne de faire briller encore un peu plus son Vélodrome dans les années à venir.