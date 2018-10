OM : L'OM cherche un attaquant, cet agent souffle 8 idées au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le mercato hivernal est encore loin mais au vu des performances de Valère Germain et de Kostas Mitroglou depuis le début de la saison, il n’est pas impossible qu’il soit intense à Marseille. Et pour cause, L’Equipe expliquait mardi que le Grec ne sera pas retenu en cas d’offre, à condition qu’il soit remplacé. La chasse au « grand attaquant » continue donc et sur Le Phocéen, l’agent de joueurs Yvan Le Mée a soumis une liste de 8 noms aux dirigeants de l’Olympique de Marseille.

On y retrouve notamment Giovanni Simeone (Fiorentina), Willian José (Real Sociedad), Luka Jovic (Francfort) ou encore… Emiliano Sala, du FC Nantes. Selon l’agent de Romain Alessandrini, le buteur des Canaris ferait le plus grand bien à Marseille. « Watford a fait une offre à plus de 20 millions d'euros pour lui cet été et Nantes ne l'a pas laissé partir... A voir si la situation a évolué. Il manque peut-être de talent mais c'est un joueur pour l'OM car il se met chiffon à tous les matchs. Et ça met des buts » explique-t-il.

L'OM a bien dit non à Llorente cet été

D’autres noms sont soufflés comme ceux de Munas Dabbur (Salzbourg), Steve Mounié (Huddersfield) ou Fernando Llorente (Tottenham). Le buteur espagnol a d’ailleurs été proposé à l’OM cet été… par Yvan Le Mée lui-même. « Je l'ai proposé au club mais ça ne semble pas les intéresser, il est trop vieux. On aime, on n'aime pas, mais il n'a plus que six mois de contrat à Tottenham, il a également marqué quand il est passé par la Juve, c'est toujours mieux que ce que tu as actuellement ». Difficile de dire le contraire, effectivement…