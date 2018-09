OM : L'OM accusé d'avoir raté son mercato des gardiens

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L’été dernier, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont décidé de faire revenir Steve Mandanda au mercato.

Mais quel est le bilan de l’international français, un an après ? S’il a été élu meilleur gardien de Ligue 1 en 2017-2018, le champion du monde a enchaîné 4 blessures en moins de 11 mois. Forcément inquiétant selon Jacques Bayle, fidèle adjoint de Rolland Courbis et qui intervient régulièrement dans la peau d’un consultant pour Le Phocéen. Selon lui, l’OM a fait une erreur au mercato en ne préparant pas l’avenir à ce poste de gardien de but.

« On ne peut pas tout mettre sur le dos de la préparation, car il y a aussi des manques individuels et collectifs. Pelé, par exemple, est un bon gardien, mais je dis depuis longtemps que l’OM aurait dû engager un gardien d’avenir, que ce soit pour le poste de numéro deux mais aussi pour préparer l’avenir » a confié Jacques Bayle, dont l’avis est partagé par de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. Reste à savoir si le club phocéen se penchera sur ce dossier l’été prochain. Ce qui n’est pas du tout certain, Mandanda et Pelé ayant encore deux ans de contrat.