OM : L'offre dont tout Marseille rêve au mercato

Vendre Kevin Strootman, c’est le rêve de beaucoup de supporters de l’Olympique de Marseille, et certainement de la direction phocéenne.

Le milieu de terrain néerlandais représente probablement le pire investissement de l’ère Frank McCourt, et son salaire associé à ses performances empêchent radicalement un éventuel transfert. Sauf en cas de coup de coeur, et de besoin urgent. Ce pourrait être le cas d’Everton, qui vient de perdre André Gomes pour plusieurs mois, et ne peut toujours pas compter sur sa recrue Jean-Philippe Gbamin, également blessé. Résultat, les Toffees sont dépeuplés dans l’axe, et le manager général du club a un gros faible pour Kevin Strootman, révèle TBR Football.

Il s’agit en effet de Marcel Brands, qui s’occupe des transferts pour Everton, et a déjà eu Kevin Strootman sous ses ordres lors de son passage au PSV Eindhoven. Bien conscient de la situation de son compatriote, le Néerlandais envisage de se positionner pour récupérer le Marseillais, qui a perdu sa place de titulaire après deux performances indigentes face au PSG et à Monaco. Pour l’OM, le degré d’exigence sera moindre, tant l’ancien de la Roma plombe les finances du club, et n’apporte pas grand chose sportivement. Reste à savoir si Everton fera l’effort financier pour faire signer Strootman, qui est en tout cas bien connu des recruteurs du club de Liverpool, puisque ces derniers avaient déjà envisagé l’été dernier de recruter l’international néerlandais.