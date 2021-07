OM : L'Italie va encore combler Marseille

Dans : OM.

A l’OM, ça parle beaucoup des arrivées potentielles avec un marché des transferts beaucoup plus agité que prévu.

De quoi faire saliver les supporters, qui se disent que Pablo Longoria fait tout pour renforcer l’équipe, et donner les moyens à Jorge Sampaoli d’enflammer le Vélodrome, s’il devait être plein à nouveau à la reprise. Mais dans les coulisses, le président de l’OM se bat aussi pour refiler les joueurs décevants de ces dernières saisons. C’est le cas de Nemanja Radonjic, qui essaye d’être placé en Allemagne ou plus récemment au Portugal, du côté du Benfica Lisbonne. Mais un deuxième « boulet », celui-ci beaucoup plus onéreux, est sur le point de trouver preneur. Il s’agit de Kevin Strootman, qui a été prêté au Genoa la saison passée, et voyait les deux clubs continuer de négocier pour un nouveau prêt. Le milieu de terrain néerlandais poursuivra bien sa carrière en Italie, mais pas dans le club de Gênes.

En effet, Sky Italia annonce que le joueur qui appartient encore à l’OM pour deux saisons, avec le plus gros salaire du club au passage, va s’engager avec Cagliari. A 31 ans, l’ancien de l’AS Roma serait ainsi prêté un an, sans savoir pour le moment s’il y a une option d’achat au bout. En tout cas, les choses se mettent rapidement en place puisque Kevin Strootman aurait déjà passé sa visite médicale, et il pourrait être avec le club sarde pour la reprise de l’entraînement. Un sacré soulagement pour l’OM, qui va bien évidemment faire des concessions pour prêter son bide acheté 25 ME en 2018, mais avait absolument besoin de libérer de la masse salariale pour la saison à venir. Ce sera chose faite avec le départ du Néerlandais, qui ne faisait pas du tout partie des plans de Jorge Sampaoli, comme cela avait été le cas avant lui avec André Villas-Boas.