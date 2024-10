OM ‍: L'Italie annonce une star brésilienne à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato d'hiver 2025 pourrait encore une fois être spectaculaire du côté du Vélodrome. Plusieurs médias italiens affirment que l'OM va faire un signer un joueur brésilien payé 80ME par la Juventus.

Après un été bouillant, Pablo Longoria et Mehdi Benatia n'ont pas l'intention de se calmer durant le mois de janvier, surtout si l'équipe de Roberto De Zerbi s'invite dans la course au titre de champion de France de Ligue 1. Pour cela, le président de l'Olympique de Marseille et son conseiller ne s'interdisent aucune piste, Longoria ayant toujours montré qu'il ne se fixait aucune limite lorsqu'il s'agissait de négocier les deals les plus improbables. Et ce lundi, plusieurs médias italiens révèlent que la Juventus est d'accord pour laisser partir Arthur Melo à l'OM, non pas l'été prochain, mais dès le mercato d'hiver. Recruté par le club turinois pour 80 millions d'euros au FC Barcelone, qui de son côté l'avait fait venir pour 31 millions d'euros du Grêmio, l'international brésilien n'est plus dans les petits papiers de Thiago Motta et ne refuse pas un départ vers la Ligue 1 ou ailleurs. Après des prêts à Liverpool et la Fiorentina, c'est vers Marseille que son avenir pourrait passer.

L'OM en pole pour Arthur Melo

Même s'il est dans la liste de la Juventus pour la Ligue des champions, Arthur Melo est totalement oublié par le nouvel entraîneur de la Vieille Dame. Les dirigeants turinois sont donc d'accord pour laisser partir le joueur et l'Olympique de Marseille est en pole. Jmania, le site spécialisé dans l'actualité de la Juventus, confirme que Cristiano Guintoli, le directeur de la Juve, a validé le départ du milieu défensif brésilien et que l'OM souhaite le recruter, et même plus que Paul Pogba. Tuttosport et Goal confirment également que des discussions seraient déjà en cours entre les deux clubs dont on a vu dans le passé récent qu'ils étaient capables de vite s'entendre lorsqu'il s'agit de faire des transferts.

En recrutant Arthur Melo, le club de Frank McCourt frapperait un énorme coup, même si l'international brésilien est sur la pente descendante. Mais on l'a vu avec Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang, l'Olympique de Marseille est capable de relancer des joueurs en plein trou d'air dans leur carrière. A Pablo Longoria et Mehdi Benatia de finaliser ce deal susceptible de doper encore la puissance de l'équipe de De Zerbi.