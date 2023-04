OM : L’Inter refuse de pleurer pour Alexis Sanchez

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Auteur d’une excellente saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez fait le bonheur du football français. De quoi donner des regrets à certains grands clubs européens ?

L’été dernier, quand le club phocéen a fait venir Alexis Sanchez dans le cadre d’une arrivée libre, certains suiveurs de la L1 pensaient à une fausse bonne idée pour l’OM. Un peu dans le dur lors de sa dernière saison à l’Inter Milan, l’attaquant sud-américain ne semblait plus être le grand joueur qu’il a été à Arsenal ou à Barcelone, et pourtant, l'international chilien a fait mentir tous les détracteurs. Déjà parce qu’il est décisif, avec 16 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues, mais aussi parce qu’il est indispensable dans le système d’Igor Tudor. Premier acteur du pressing marseillais, l’attaquant de 34 ans est un pion précieux du jeu marseillais. En plus de cela, il apporte un vrai plus en termes de détermination avec sa mentalité de gagneur. Autant dire que la venue d’Alexis Sanchez est une véritable réussite du côté de l’OM. Pas de quoi faire rager l’Inter pour autant, comme l’explique Javier Zanetti.

« À Marseille, il confirme qu’il est un grand joueur »

« Je ne pense pas que ce soit une erreur de l’avoir laissé partir. Quand il a eu l’occasion de jouer, Alexis a toujours bien fait avec l’Inter. Il a été important pour gagner le championnat et pour la conquête de la Supercoupe d’Italie. À Marseille, il confirme qu’il est un grand joueur. À l’Inter, il a toujours bien performé et a toujours été utile », a lancé, sur les ondes de Radio Cooperativa, la légende de l’Inter, qui estime que Milan n’avait plus besoin d’Alexis Sanchez dans son effectif. Pourtant, les Nerazzurri n’ont pas vraiment de buteurs ultra-décisifs, à part Lautaro Martinez, malgré une saison plutôt bonne avec notamment un joli parcours en Ligue des Champions. Quoi qu’il en soit, Alexis Sanchez fait actuellement le bonheur des Marseillais, qui espèrent tous que le Chilien prolongera son aventure au Vélodrome avec une qualification en Ligue des Champions en poche en fin de saison.