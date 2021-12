OM : L'épisode le plus fou de Bielsa raconté de l'intérieur

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Traducteur de Marcelo Bielsa puis de Jorge Sampaoli du côté de l’Olympique de Marseille, Nico Faure a raconté quelques anecdotes savoureuses, et notamment sur la démission d’El Loco.

Tous les supporters phocéens se souviennent du 8 août 2015. Alors que l’OM venait de subir une défaite contre Caen lors de la première journée de L1, Marcelo Bielsa avait posé sa démission ce jour-là, à la surprise générale. Prétextant un désaccord avec la direction du club, l’entraîneur argentin avait annoncé son départ en conférence de presse avec l’aide de Nico Faure, qui venait juste d’intégrer l’OM en tant que traducteur. Un souvenir marqué au fer rouge pour le commentateur.

« Dès que j'ai lu la lettre, j'ai su que les problèmes allaient arriver »

Un grand merci à l’homme qui a parlé à l’oreille de Bielsa, d’Emery et maintenant de Sampaoli. L’immense @Nicommentator https://t.co/91aXOZW9Nk — Constant Wicherek (@Stickwic) December 30, 2021

« C’est en 2015 que je fais ma première interprétation avec Marcelo Bielsa, lors de l'avant-match contre Caen. Je le vis super bien, parce que je suis supporter de l'OM, mon père aussi. J'étais content que ma première ce soit l'OM, que ce soit Bielsa que j'avais beaucoup suivi. Je me disais que c'était magnifique. Il y a la défaite qui m'ennuie, évidemment, et puis, deux minutes avant la conférence de presse, Marcelo Bielsa me fait venir dans son bureau pour découvrir la lettre. Il me demande si je pouvais faire la traduction des propos en Français. Il m'a fait lire la lettre trois fois avec son doigt sur toutes les lignes pour être sûr. On fait une conférence de presse normale, jusqu'au moment où il me fait lire la lettre. Là, tu vois tous les journalistes qui débarquent, ça a fait comme un tremblement terre. Grosse pression, je me dis que je ne dois pas me planter. J'avais mon père et mon frère qui m'attendaient pour rentrer, c'était mon anniversaire en plus. Je l'ai bien vécu parce que j'étais content. Bosser pour l'OM c'était un rêve de gosse. Dès que j'ai lu la lettre, j'ai su que les problèmes allaient arriver », a expliqué Nico Faure sur Foot Mercato.

« Sampaoli, pour moi, c'est encore plus haut que Bielsa »

Désormais, le dossier Bielsa est de l’histoire ancienne, puisque l'interprète est depuis revenu à l’OM pour traduire les propos de Jorge Sampaoli. « Le dernier match avant le COVID de l'OM contre Amiens, j'étais au stade parce que j'ai posé ma voix et fait le script de l'OM Tour. Je n'ai plus rien eu pendant la pandémie. Finalement Sampaoli arrive. J'étais en vacances quand la saison a commencé et donc, j'ai pu faire en présentiel les deux premiers matchs. Au départ, l'OM avait quelqu'un sur place. Mais quand je sais que ça ne se fait pas avec lui, je me dis que c'est mon moment. Sampaoli, pour moi, c'est encore plus haut que Bielsa. J'ai commencé à le suivre quand il était au Chili en 2011 quand je commentais les matches, je suis devenu fou de lui, je l'ai suivi partout. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve absolument une solution. C'était impossible, avec ma famille, de venir habiter à Marseille, par contre, ils ont lancé l'idée de faire en visio les avants-matches de Ligue 1. Cela me permet de continuer... L'interprétation, ça se perd vite, ça demande beaucoup. Donc là j'en fais toutes les semaines », a détaillé Nico Faure, qui vit donc un rêve éveillé au sein de l’OM.