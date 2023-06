Gallardo refuse l'OM en pleine nuit ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Les négociations entre l'OM et Marcelo Gallardo pour le poste d'entraîneur semblaient floues et déconcertantes. Elles avancent lentement, mais surtout les deux parties expriment deux sons de cloche bien différents pour le moment. Et le scénario du pire est désormais probable, la presse argentine annonçant même un refus ferme et définitif.

Une guerre des chefs se préparait-elle à l'OM entre Pablo Longoria et Marcelo Gallardo avant même le début d'une collaboration, ou bien l'entraîneur argentin a-t-il déjà refusé de devenir l'entraîneur de Marseille ? Cette fin négative, on en prend le chemin doucement, mais sûrement. Contacté pour prendre le poste d'entraîneur du club phocéen, Gallardo est méticuleux dans les négociations et surtout dans ses demandes. Il ne compte pas arriver à n'importe quelle condition. Comme à l'accoutumée, Pablo Longoria écoute et tente de s'adapter à l'entraîneur. Néanmoins, impossible dans sa position de président de l'OM de tout accepter. Il veut rester le patron du club olympien et il le montre, y compris dans une communication de plus en plus étrange entre les deux parties.

Guerre de communication OM-Gallardo

L'entente est loin d'être parfaite alors qu'un accord semblait imminent dans les faits entre Gallardo et le club marseillais. Cela se voit dans la manière dont les deux parties décrivent la situation actuelle. Comme l'évoque L'Equipe, chacun veut montrer qu'il est le décideur capable de boucler le dossier. « Une sorte de guerre de communication s'est engagée entre les deux parties ces derniers jours avant même le début d'une collaboration, ce qui n'est pas forcément bon signe. Le clan du technicien argentin a laissé filtrer l'idée qu'il ne s'était pas encore décidé quand les dirigeants marseillais rétorquaient qu'ils n'avaient pas encore arrêté leur choix, comprendre entre les lignes qu'ils étaient bien les derniers décideurs », s'interroge le quotidien sportif français.

🚨💣 ¡GALLARDO NO SERÁ EL DT DEL OLYMPIQUE DE MARSELLA!



Marcelo Gallardo les comunicó a los dirigentes de Olympique de Marsella que rechazaba la oferta para ser el nuevo director técnico del equipo francés. El Muñeco agradeció la propuesta y desde su entorno deslizaron que el… pic.twitter.com/WFxATFm80Y — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2023

On en venait finalement à douter d'une arrivée de Marcelo Gallardo à l'OM dans un tel contexte. L'Equipe l'a bien compris, émettant des doutes sur la signature annoncée de l'Argentin. Et, dans la nuit de samedi à dimanche, les signaux sont tous passés au rouge d'un seul coup. Le très sérieux site sportif argentin TyC Sport annonce que El Muneco a informé Pablo Longoria qu'il refusait son offre de devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille et que sa décision était irrévocable. Autrement dit, le rêve d'une grande partie des supporters de l'OM s'est subitement écroulée, et Pablo Longoria peut déjà se pencher sur d'autres pistes, le président marseillais ayant deux noms en tête pour succéder à Igor Tudor.