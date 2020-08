OM : L'entrainement repart, Marseille ne compte pas tout perdre

Dans : OM.

Malgré quatre joueurs positifs au coronavirus et sa première journée de Ligue 1 contre l'ASSE reportée, l'OM a repris l'entrainement et fait tout pour ne pas voir fleurir d'autres cas.

Alors que l'Olympique de Marseille devait débuter sa saison vendredi contre l'ASSE (1ere journée de Ligue 1), la LFP a décidé de reporter la rencontre en raison des quatre cas confirmés de coronavirus dans les rangs olympiens. Jordan Amavi est le premier alors que La Provence nous informe que Steve Mandanda, Maxime Lopez et Valentin Rongier sont les trois autres. Malgré cette situation inédite, les joueurs de la cité phocéenne continuent de s'entraîner. Les quatre joueurs qui ont contracté le virus sont eux à l'isolement. Résultat, le groupe est restreint, mais un protocole a été mis en place pour ne pas perdre tous les bienfaits de la préparation estivale.

Comme le rapporte Le Phocéen, Dario Benedetto et consorts observent des séances par groupes séparés pour éviter au maximum les contacts et ainsi les risques de contamination. De plus, ils arrivent à la Commanderie en tenue d'entraînement et repartent chez eux se doucher. La situation est très surveillée, les joueurs seront eux testés régulièrement dans la semaine pour prévenir d'éventuels cas supplémentaires de coronavirus. C'est donc dans ce cadre très particulier que l'Olympique de Marseille prépare son premier match de la saison, qui se tiendra le dimanche 30 août à Brest (2e journée). Si celui-ci est maintenu. Cela dépendra des résultats des nouveaux tests qui seront pratiqués la semaine prochaine, et éviterait ainsi à l'OM de commencer sa saison avec deux matchs en moins.